Brand in Wohnhaus

Feuer in Doppelhaushälfte – Bewohnerin leicht verletzt

Eine Doppelhaushälfte brennt, der Dachstuhl stürzt ein. Die Bewohnerin kann sich mit ihrem Hund noch in Sicherheit bringen. Die Löscharbeiten dauern an.

Bei dem Brand einer Doppelhaushälfte wurde eine 54-jährige Bewohnerin leicht verletzt. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa
Bei dem Brand einer Doppelhaushälfte wurde eine 54-jährige Bewohnerin leicht verletzt. (Symbolbild)

Ravenstein (dpa/lsw) - Beim Brand einer Doppelhaushälfte in Ravenstein (Neckar-Odenwald-Kreis) ist eine Bewohnerin leicht verletzt worden. Die 54-jährige Frau kam am Morgen mit dem Verdacht auf eine Rauchvergiftung in ein Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte. Ihrem Hund, einer Bulldogge, geht es den Angaben zufolge gut.

Die Polizei war am frühen Morgen über einen Dachstuhlbrand informiert worden. Nur kurze Zeit später stand bereits das gesamte Gebäude in Flammen. Im Verlauf des Brandes stürzte der Dachstuhl ein. . Auch die angrenzende Doppelhaushälfte wurde durch die Flammen beschädigt.

Das Feuer ist mittlerweile unter Kontrolle, die Löscharbeiten dauern derzeit jedoch noch an. Die Brandursache war zunächst unklar.

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