Feuer in Papierpresse - Laden wird evakuiert

Edingen-Neckarhausen (dpa/lsw) - Wegen einer brennenden Papierpresse ist ein Supermarkt im Rhein-Neckar-Kreis evakuiert worden. Rund 60 Einsatzkräfte löschten das Feuer, wie die Polizei mitteilte. Den Angaben nach waren die Löscharbeiten aufwendig, weil die Papierpresse im rückwärtigen Bereich des Marktes bis zum Rand gefüllt war.

Warum das Feuer in Edingen-Neckarhausen ausbrach, war laut Polizei zunächst unklar. Der Filialleiter habe aber schnell reagiert, aufgrund der Rauchentwicklung alle Verbindungstüren geschlossen und die Kunden nach draußen gebeten. Verletzt wurde niemand, wie die Polizei mitteilte.

Zur Schadenshöhe gab es vorerst keine Angaben. Der Supermarkt selbst sei nicht beschädigt worden, hieß es.