Polizei ermittelt nach Brand

Feuer in Ulmer Gefängnis – War es Brandstiftung?

Ein Holzstapel in einer Gefängniswerkstatt steht auf einmal in Flammen. Ein Insasse wird verletzt. Nun gibt die Polizei weitere Details bekannt.

Die Polizei ermittelt zu den Hintergründen des Brandes. Foto: Nico Pointner/dpa
Die Polizei ermittelt zu den Hintergründen des Brandes.

Ulm (dpa) - Nach einem Brand in einem Ulmer Gefängnis schließt die Polizei Brandstiftung als mögliche Ursache nicht aus. Das Feuer war am Mittwoch in einem Holzstapel in der Schreinerei der Justizvollzugsanstalt ausgebrochen, wie die Ermittler mitteilen. Als der Brand entstand, hielt sich nach Polizeiangaben kein Gefängnismitarbeiter in dem Bereich auf.

Ein 26 Jahre alter Insasse erlitt eine Rauchvergiftung und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Zwei weitere Gefangene seien vom Rettungsdienst untersucht und wieder entlassen worden. Sie blieben unverletzt, wie eine Polizeisprecherin sagte. Die drei hatten das Feuer im zweiten Stock entdeckt und zunächst selbst versucht, die Flammen zu löschen. 

Die Feuerwehr löschte den Brand schließlich und verhinderte ein Übergreifen der Flammen auf weitere Gebäudeteile. Laut Polizei entstand vermutlich ein Schaden im niedrigen vierstelligen Bereich. Nach den Löscharbeiten sicherten Ermittler Spuren in der Schreinerei. Die Untersuchungen zur Brandursache dauern an. 

Gefängnisinsassen arbeiten in Schreinerei und Schlosserei

Die Justizvollzugsanstalt Ulm verfügt über zwei Standorte. Die Hauptanstalt befindet sich im historischen Festungsgebäude. Insassen können dem Landesbetrieb Vollzugliches Arbeitswesen (VAW) zufolge in den Ulmer Gefängnissen in einer Schreinerei, einer Schlosserei und einem Unternehmerbetrieb arbeiten und stellen etwa Büromöbel für Unternehmen, Behörden und private Auftraggeber her.

