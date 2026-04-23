Glück im Unglück

Feuerwehr entdeckt Flammen zufällig und verhindert Großbrand

Feuerwehrleute sind in einem Feuerwehrhaus zugange. Plötzlich bemerken sie einen Brand - und handeln sofort.

Bevor sich die Flammen weiter ausbreiten können, werden sie von Feuerwehrleuten gelöscht. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa
Bevor sich die Flammen weiter ausbreiten können, werden sie von Feuerwehrleuten gelöscht. (Symbolbild)

Schömberg (dpa/lsw) - Durch Zufall haben Feuerwehrleute einen Brand an einem benachbarten Haus entdeckt und dadurch Schlimmeres verhindert. Die Feuerwehrleute seien am Mittwoch in einem Feuerwehrgebäude in Schömberg (Kreis Calw) gewesen, als sie die Flammen an der Fassade eines benachbarten Bürogebäudes einer Schreinerei entdeckten, teilte die Feuerwehr mit. Daraufhin alarmierten sie ihre Kollegen und löschten die Flammen gemeinsam. Die Flammen hatten demnach bereits begonnen, sich einen Weg durch die Fassade zu suchen. 

Mit einer Drehleiter löschen Feuerwehrleute den Brand. Foto: --/Kreisfeuerwehrverband Calw /dpa
Mit einer Drehleiter löschen Feuerwehrleute den Brand.

«Das beherzte Eingreifen der Kameraden verhinderte einen Großbrand», erklärte der Einsatzleiter Rainer Zillinger. Den Angaben zufolge entstand ein Schaden von etwa 20.000 Euro. Verletzt wurde niemand. Warum das Feuer ausbrach, war zunächst unklar.

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