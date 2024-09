Feuerwehr evakuiert ICE nach Oberleitungsschaden

Limburg (dpa/lhe) - Die Feuerwehr hat Fahrgäste eines ICE auf der Strecke Frankfurt-Köln aus dem Zug geleitet. Wegen einer Störung an einer Oberleitung blieb der Zug am Freitagabend bei Limburg an der Lahn stehen, wie eine Sprecherin der Deutschen Bahn mitteilte. Die Fahrgäste mussten stundenlang ausharren: Kurz nach 17 Uhr wurde die Störung festgestellt, ab 20 Uhr begann der Feuerwehreinsatz. Ab dann dauerte es noch einmal 3,5 Stunden, bis alle Gäste aus dem Zug gebracht waren. Der Verkehr auf der Strecke lief erst am Morgen wieder an. Zuvor hatte hessenschau.de berichtet.