Brände

Feuerwehr löscht Scheune in Vollbrand – 200.000 Euro Schaden

Aus noch unklarer Ursache fängt eine Scheune im Landkreis Ludwigsburg Feuer. Auch andere Gebäude sind in Gefahr – doch die Feuerwehr greift schnell ein.

Die Scheune brannte voll aus, die Brandursache ist bislang unklar. (Symbolbild) Foto: Bernd Weißbrod/dpa
Die Scheune brannte voll aus, die Brandursache ist bislang unklar. (Symbolbild)

Markgröningen (dpa/lsw) - Ein Feuer in einer Scheune im Hardt- und Schönbühlhof im Landkreis Ludwigsburg hat für einen größeren Einsatz der Feuerwehr gesorgt. Die Einsatzkräfte griffen schnell ein und konnten so noch rechtzeitig verhindern, dass die Flammen auf anliegende Gebäude übergriffen, wie die Polizei mitteilte. Die Scheune selbst stand demnach schon in Vollbrand, als die Einsatzkräfte eintrafen. Sie brannte voll aus, Menschen oder Tiere waren nicht in Gefahr.

Laut der Mitteilung wurden durch die Hitze und die Löscharbeiten auch umliegende Gebäude, ein abgestellter Anhänger und Verkehrseinrichtungen in der Nähe beschädigt. Den Schaden schätzt die Polizei auf rund 200.000 Euro. Warum die Scheune in Brand geriet, ist noch unklar.

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