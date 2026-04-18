Notfall

Feuerwehr muss 130 Menschen aus Zug evakuieren

Ein Güterzug bleibt in Südhessen auf einer Bahnstrecke liegen. Das zwingt auch einen Personenzug zum Halten und ruft die Feuerwehr auf den Plan.

Die Feuerwehr holte 130 Menschen aus einem Zug bei Weiterstadt. (Symbolbild) Foto: Hauke-Christian Dittrich/dpa
Die Feuerwehr holte 130 Menschen aus einem Zug bei Weiterstadt. (Symbolbild)

Weiterstadt (dpa/lhe) - Die Feuerwehr hat nahe dem südhessischen Weiterstadt 130 Menschen aus einem stehenden Personenzug evakuiert. Der Zug habe am Freitag wegen eines liegengebliebenen Güterzuges halten müssen, teilte die Feuerwehr mit. Da es mehreren Fahrgästen gesundheitlich nicht gut ging, sei ein Großaufgebot an Rettungskräften zu dem Personenzug entsandt worden. 

Neben mehreren Rettungswagen seien ein Notarzt sowie die Feuerwehren von Weiterstadt und Griesheim im Einsatz gewesen. Die Menschen seien über Rettungsplattformen aus dem Zug geholt worden. Eine schwangere Frau sei ambulant behandelt worden. Alle Betroffenen seien mit Bussen weiter transportiert worden.

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