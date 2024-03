Feuerwehr rettet Bewohnerin aus brennender Wohnung

Kassel (dpa/lhe) - Bei einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus in Kassel ist in der Nacht zum Dienstag eine Bewohnerin leicht verletzt worden. Wie die Feuerwehr mitteilte, retteten die Einsatzkräfte die Frau aus der brennenden Wohnung. Sie sei mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht worden. Die übrigen Bewohner des dreigeschossigen Hauses konnten sich selbst in Sicherheit bringen. Die Feuerwehr habe ein Übergreifen der Flammen auf den Dachstuhl des Hauses und auf ein angrenzendes Hotel verhindern können. Zur Brandursache konnten die Einsatzkräfte noch keine Angaben machen. Der Sachschaden liegt nach ersten Schätzungen im fünfstelligen Bereich.