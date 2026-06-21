Kohlenmonoxid

Feuerwehr rettet bewusstlose Person nach Gasunfall

Kohlenmonoxid-Alarm in Karlsruhe: Eine Person wird verletzt. Warum bei Hitze Vorsicht mit Gasanlagen geboten ist und was die Stadtwerke raten.

Die Feuerwehr kontrollierte weitere Wohnungen. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa
Die Feuerwehr kontrollierte weitere Wohnungen. (Symbolbild)

Karlsruhe (dpa/lsw) - Die Feuerwehr hat in Karlsruhe einen bewusstlosen Menschen aus einem Mehrfamilienhaus gerettet. In der Wohnung des Verletzten sei Kohlenmonoxid ausgetreten, teilte die Feuerwehr mit. 

Demnach brachten am Samstag zwei Trupps die Person unter Atemschutz aus der Wohnung und übergaben sie an den Rettungsdienst. Mit Symptomen einer Kohlenmonoxidvergiftung wurde sie in eine Klinik eingeliefert. 

Die Einsatzkräfte räumten das Gebäude und kontrollierten benachbarte Wohnungen. Weitere Bewohner mussten laut Feuerwehr nicht medizinisch behandelt werden. Zu Alter und Geschlecht der verletzten Person machte die Polizei vorerst keine Angaben.

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal!

Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert.

Zum Kanal

Impressum

Grund für das Austreten von Kohlenmonoxid war eine Gastherme in der Wohnung, hieß es von den Stadtwerken Karlsruhe. Die Anlage wurde außer Betrieb genommen. Die Stadtwerke weisen darauf hin, dass bei den derzeit hohen Außentemperaturen Abgase von Gasthermen schlechter abziehen können. Duschen oder Baden mit größeren Mengen Warmwasser sollte deshalb möglichst in die kühleren Morgen- oder Abendstunden verlegt werden.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Kohlenmonoxid-Gefahr: Nachbarn retten Mutter und Sohn
Defekte Heizung

Kohlenmonoxid-Gefahr: Nachbarn retten Mutter und Sohn

Geschlossene Rollläden, keine Reaktion: Als es in einem Haus still und dunkel bleibt, reagieren Nachbarn geistesgegenwärtig. Sie alarmieren die Feuerwehr – und verhindern wohl eine Tragödie.

22.03.2026

23-Jähriger erleidet Kohlenmonoxidvergiftung
Gas-Heizstrahler

23-Jähriger erleidet Kohlenmonoxidvergiftung

Plötzliche Übelkeit nach dem Heizen mit Gas-Heizstrahlern - ein Bewohner handelt richtig und alarmiert den Notruf.

19.11.2025

Kohlenmonoxidvergiftung: Deutscher Tourist stirbt in Italien
Unglück

Kohlenmonoxidvergiftung: Deutscher Tourist stirbt in Italien

In einem Ferienhaus entdeckt die Feuerwehr vier leblose deutsche Urlauber. Für einen 36-Jährigen kommt jede Hilfe zu spät. Vermutet wird ein defekter Schornstein. Die Staatsanwaltschaft ermittelt.

30.12.2024

Alarm wegen Kohlenmonoxid in Parkhaus
Gas in Parkhaus

Alarm wegen Kohlenmonoxid in Parkhaus

Alarm auf der Feuerwache: In einem Parkhaus gibt es eine erhöhte Konzentration an Kohlenmonoxid. Der Grund ist schnell klar.

31.10.2024

Ermittlungen nach tödlicher Kohlenmonoxidvergiftung
Rettungseinsatz

Ermittlungen nach tödlicher Kohlenmonoxidvergiftung

Bei einem Rettungseinsatz bemerken Feuerwehrleute eine erhöhte Gaskonzentration in einer Wohnung. Ein Mädchen stirbt. Was war die genaue Ursache?

07.07.2024