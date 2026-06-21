Feuerwehr rettet bewusstlose Person nach Gasunfall
Kohlenmonoxid-Alarm in Karlsruhe: Eine Person wird verletzt. Warum bei Hitze Vorsicht mit Gasanlagen geboten ist und was die Stadtwerke raten.
Karlsruhe (dpa/lsw) - Die Feuerwehr hat in Karlsruhe einen bewusstlosen Menschen aus einem Mehrfamilienhaus gerettet. In der Wohnung des Verletzten sei Kohlenmonoxid ausgetreten, teilte die Feuerwehr mit.
Demnach brachten am Samstag zwei Trupps die Person unter Atemschutz aus der Wohnung und übergaben sie an den Rettungsdienst. Mit Symptomen einer Kohlenmonoxidvergiftung wurde sie in eine Klinik eingeliefert.
Die Einsatzkräfte räumten das Gebäude und kontrollierten benachbarte Wohnungen. Weitere Bewohner mussten laut Feuerwehr nicht medizinisch behandelt werden. Zu Alter und Geschlecht der verletzten Person machte die Polizei vorerst keine Angaben.
Grund für das Austreten von Kohlenmonoxid war eine Gastherme in der Wohnung, hieß es von den Stadtwerken Karlsruhe. Die Anlage wurde außer Betrieb genommen. Die Stadtwerke weisen darauf hin, dass bei den derzeit hohen Außentemperaturen Abgase von Gasthermen schlechter abziehen können. Duschen oder Baden mit größeren Mengen Warmwasser sollte deshalb möglichst in die kühleren Morgen- oder Abendstunden verlegt werden.