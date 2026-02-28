Brände

Feuerwehreinsatz wegen Brandgeruch in Krankenhaus

Brandgeruch in einem Krankenhaus in Wiesbaden löst einen Feuerwehreinsatz aus. Die Ursache für die Geruchsentwicklung war zum Glück harmlos.

Die Feuerwehr rückte am Freitagabend zu einem Großeinsatz aus. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa
Die Feuerwehr rückte am Freitagabend zu einem Großeinsatz aus. (Symbolbild)

Wiesbaden (dpa/lhe) - Brandgeruch auf einer Station in einem Wiesbadener Krankenhaus hat einen Großeinsatz der Feuerwehr ausgelöst. Vor Ort konnte dann ein technischer Defekt an einer Spülmaschine als Ursache für die Geruchsentwicklung festgestellt werden, wie die Feuerwehr mitteilte. Demnach wurde bei dem Einsatz am Freitagabend kein offenes Feuer festgestellt. Der Klinikbetrieb sei nach Angaben der Feuerwehr zu keiner Zeit eingeschränkt gewesen. Es wurde niemand verletzt.

