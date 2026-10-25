Notfälle

Feuerwehreinsatz – zwei Menschen mit Vergiftung in Klinik

Nach einem Alarm am Nachmittag kommt es in Büchig bei Stutensee zu einem Feuerwehreinsatz. Zwei Menschen werden mit Kohlenmonoxid-Vergiftungen in ein Krankenhaus gebracht.

Die Feuerwehr wurde am späten Nachmittag alarmiert. Foto: Thomas Riedel/dpa
Die Feuerwehr wurde am späten Nachmittag alarmiert.

Stutensee (dpa/lsw) - Nach einem Feuerwehreinsatz in Büchig bei Stutensee sind zwei Menschen mit Kohlenmonoxid-Vergiftungen in ein Krankenhaus gebracht worden. Das teilte die Polizei Karlsruhe auf Anfrage am Abend mit. Als Ursache wird eine defekte Heizanlage vermutet. Die beiden Betroffenen befinden sich nach Polizeiangaben in «schwerem Zustand». 

Die Feuerwehr wurde am Nachmittag gegen 16.43 Uhr alarmiert. Weitere Informationen lagen zunächst nicht vor.

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