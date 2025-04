Feuerwehrmann muss wegen Brandstiftung in Haft

Aschaffenburg (dpa) - Wegen mehrfacher Brandstiftung am Untermain ist ein Feuerwehrmann zu einer Haftstrafe von fünf Jahren und neun Monaten verurteilt worden. Das Landgericht Aschaffenburg sprach den 47-Jährigen wegen Brandstiftung in elf Fällen und versuchter Brandstiftung in zwei Fällen schuldig. Diese Taten hatte der Angeklagte vor Gericht gestanden. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.