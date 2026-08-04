Mutmaßlicher Justizskandal

Finale im Prozess um Bestechungsskandal in der Justiz

Im Korruptionsprozess um ein Datenleck in der Stuttgarter Justiz stehen nun die Plädoyers an. Fällt auch schon das Urteil gegen die fünf Angeklagten?

Mit Spannung werden die Urteile gegen die insgesamt vier Männer und die ebenfalls angeklagte Frau erwartet. (Archivbild) Foto: Martin Oversohl/dpa
Mit Spannung werden die Urteile gegen die insgesamt vier Männer und die ebenfalls angeklagte Frau erwartet. (Archivbild)

Stuttgart (dpa/lsw) - Im Stuttgarter Korruptionsprozess um ein mutmaßliches Datenleck in der Justiz werden die Plädoyers erwartet (13.30). Möglicherweise fällt noch am selben Tag ein Urteil. Auf der Anklagebank sitzen zwei Mitarbeiter der Stuttgarter Staatsanwaltschaft sowie drei weitere Verdächtige. 

Worum es geht

Die beiden Justizbeschäftigten – ein Justizhauptsekretär und eine Angestellte im Unterstützungsbereich – sollen über eine interne Software vertrauliche Informationen aus laufenden Verfahren abgerufen und an mutmaßliche Auftraggeber weitergegeben haben. Als Gegenleistung sollen sie mit Geld und Schmuck bestochen worden sein. Drei weitere Angeklagte sollen den Deal organisiert oder davon profitiert haben.

Für den Justizhauptsekretär fordert die Staatsanwaltschaft laut Landgericht eine Haftstrafe von fünf Jahren und acht Monaten, für die Angestellte von zweieinhalb Jahren. Zwei der ebenfalls angeklagten Männer sollten demnach für fünf Jahre sowie für vier Jahre und zehn Monate in Haft. Die Verteidigung hält diese Forderungen für abwegig: Sie plädierte – wenn überhaupt – für Bewährungs- und Geldstrafen.

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal!

Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert.

Zum Kanal

Impressum

Verbindungen zu versuchtem Auftragsmord 

Der Fall ist Teil eines größeren Komplexes: Im Mai 2024 wurde ein damals 23 Jahre alter Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma in Tamm (Kreis Ludwigsburg) auf offener Straße angeschossen und lebensgefährlich verletzt. Das Landgericht Heilbronn verurteilte den Schützen, einen Mann aus den Niederlanden, wegen versuchten Auftragsmordes zu 14 Jahren Haft; sein Komplize erhielt sechs Jahre wegen Beihilfe. Die mutmaßlichen Auftraggeber des Anschlags sind dieselben Männer, die auch im Stuttgarter Verfahren auf der Anklagebank sitzen.

Zum Prozessauftakt hatte der Justizhauptsekretär die Vorwürfe in weiten Teilen eingeräumt – sein Anwalt verlas eine entsprechende Erklärung. Die Staatsanwaltschaft Heilbronn, die auch den Stuttgarter Fall führt, spricht von einem «kriminellen Datenleck» und einem Bestechungssystem.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Justiz auf Anklagebank - Prozess zu Schüssen und Datenleck
Mutmaßlicher Justizskandal

Justiz auf Anklagebank - Prozess zu Schüssen und Datenleck

Schüsse und ein Datenleck: Im Schatten eines gescheiterten Anschlags wird ein mutmaßliches Korruptionsnetz in der Justiz sichtbar. Was steckt dahinter? Und worum geht es nun vor Gericht?

06.05.2026

Daten verkauft? Justiz-Mitarbeiter bald selbst vor Gericht
Korruptionsverdacht

Daten verkauft? Justiz-Mitarbeiter bald selbst vor Gericht

Nach einem Anschlag in Tamm decken Ermittler ein Datenleck bei der Stuttgarter Staatsanwaltschaft auf. Jetzt ist bekannt, ab wann die fünf Verdächtigen vor Gericht stehen.

21.04.2026

Schüsse auf Security-Mann – und die Spur zum Justizskandal
Mutmaßlicher Justizskandal

Schüsse auf Security-Mann – und die Spur zum Justizskandal

Ein Security-Mitarbeiter überlebt einen Anschlag nur knapp. Was verbindet den Fall in Tamm mit einem Korruptionsskandal? Und geht es wirklich um einen Konkurrenzkampf?

13.04.2026

Nach Datenleck nehmen Ermittler Justiz-Software ins Visier
Korruptionsverdacht

Nach Datenleck nehmen Ermittler Justiz-Software ins Visier

Ein Bestechungsskandal bei der Staatsanwaltschaft führt zu Verhaftungen und wirft Fragen zur Sicherheit der Justiz-Software auf. Wer steckt hinter dem brisanten Zugriff auf vertrauliche Daten?

18.11.2025

Prozess um tödliches Autorennen: Plädoyers verschoben
Landgericht Frankfurt

Prozess um tödliches Autorennen: Plädoyers verschoben

Sie sollen ein tödliches Autorennen veranstaltet haben: Diese Woche sollte das Urteil gegen zwei Angeklagte verkündet werden. Wegen mehrerer Anträge des Staatsanwalts kann davon keine Rede mehr sein.

13.11.2024