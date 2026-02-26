Finanzminister: Private Altersvorsorge muss gestärkt werden
Kosteneffizient und transparent sollte das geplante Standard-Depot laut Finanzminister Lorz sein. Die Bundesregierung sieht der CDU-Politiker auf dem richtigen Weg – hat aber Verbesserungsvorschläge.
Wiesbaden (dpa/lhe) - Für den hessischen Finanzminister Alexander Lorz ist die private Altersvorsorge ein wichtiger Baustein. «Die gesetzliche Rente ist sicher, aber für ein auskömmliches Leben im Alter gehören die betriebliche und die private Altersvorsorge mehr denn je dazu», sagte der CDU-Politiker vor einer Debatte über die geförderte Altersvorsorge im Bundestag. «Die private Altersvorsorge nun zu stärken, ist wichtig.»
Das Altersvorsorgereformgesetz setze an den richtigen Stellschrauben an. «Es geht aber noch besser», sagte Lorz. Damit das geplante Standard-Depot attraktiv werde, müsse es transparent, kosteneffizient und renditestark sein und einen Produktvergleich ermöglichen.
«Nach dem aktuellen Gesetzentwurf können hingegen Millionen möglicher Fondskombinationen künftig unter dem gleichen Etikett Standard-Depot angeboten werden», sagte der Finanzminister. «Für Verbraucherinnen und Verbraucher ist das zu unübersichtlich.» Seiner Ansicht nach seien zudem viele der möglichen Kombinationen für die Altersvorsorge ungeeignet.