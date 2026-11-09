Finger-OP: Heidenheims Torwart Dähne fällt länger aus
In der Heimpartie gegen Hannover verletzt sich Thomas Dähne am Finger, spielt aber trotzdem zu Ende. Nun steht fest, dass der Torhüter operiert werden muss.
Heidenheim (dpa/lsw) - Der 1. FC Heidenheim muss für längere Zeit auf seinen Torhüter Thomas Dähne verzichten. Der 32-Jährige zog sich in der Partie am Sonntag gegen Hannover 96 (2:2) eine «Grundgliedfraktur am rechten Kleinfinger» zu, wie der Fußball-Zweitligist mitteilte. Dähne werde noch in dieser Woche operiert und «mehrere Wochen» fehlen.
Dähne hatte sich im Heimspiel gegen Hannover wenige Minuten vor der Pause verletzt und musste kurzzeitig behandelt werden. Zu sehen war, dass der kleine Finger der rechten Hand nach einer Parade unnatürlich abgespreizt war. Der Torwart spielte die Partie dennoch zu Ende.