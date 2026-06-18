Firma-Mitarbeiter erleiden Reizungen in den Augen
Rätsel um Augenreizungen in Schopfheim: Ein Firmengelände geräumt, 13 Mitarbeiter betroffen. Die Feuerwehr führt Messungen durch, doch bleibt vorerst planlos.
Schopfheim (dpa/lsw) - Mehrere Mitarbeiter einer Firma in Schopfheim (Kreis Lörrach) haben wegen eines noch unbekannten Vorfalls Reizungen in den Augen erlitten. Neun von ihnen wurden durch den Rettungsdienst zur Abklärung in ein Krankenhaus gebracht, vier begaben sich selbstständig in Behandlung, wie die Polizei mitteilte. Insgesamt gelten 13 Mitarbeiter als leicht verletzt.
Das Gebäude wurde geräumt, nachdem der Rettungsdienst und die Feuerwehr mit einem Großaufgebot an den Einsatzort ausgerückt waren. Die Feuerwehr führte verschiedene Messungen durch, eine Ursache konnte am Mittwoch aber bislang nicht ermittelt werden. In den nächsten Tagen sollen weitere Überprüfungen folgen. Bei der Firma handelt es sich um einen Hersteller für Verpackungen und Haftetiketten für die Pharmaindustrie.