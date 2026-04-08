Nahrungsmittel

Firma Werz ruft Rindersalami zurück

Wurstfreunde müssen aufpassen: Wer bei der Heidelberger Firma Werz «Suxhuk» gekauft hat, sollte sie nicht verzehren.

In einer Rindersalami der Firma Werz Wurst-Fleisch-Convenience GmbH sind Listerien nachgewiesen worden. (Symbolbild) Foto: Sina Schuldt/dpa
In einer Rindersalami der Firma Werz Wurst-Fleisch-Convenience GmbH sind Listerien nachgewiesen worden. (Symbolbild)

Heidelberg (dpa/lsw) - Die Firma Werz Wurst-Fleisch-Convenience GmbH ruft eine Rindersalami zurück. Betroffen ist ihren Angaben nach die «Suxhuk Tradite shqiptare. Normal Saitling nach Rindersalami Art» mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 06.04.2026. In dem Produkt wurden Listerien nachgewiesen. 

Diese Bakterien können eine Erkrankung mit Durchfall und Fieber auslösen, die meist innerhalb von 14 Tagen nach der Infektion auftritt.

Für Schwangere gefährlich

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Besonders Schwangere, Senioren und Menschen mit geschwächtem Abwehrsystem können schwerere Krankheitsverläufe mit Blutvergiftung und Hirnhautentzündung entwickeln. Bei Schwangeren kann auch das ungeborene Kind geschädigt werden. 

Verbraucher sollen das Produkt entweder entsorgen oder im Heidelberger Laden umtauschen. Wer Lebensmittel mit Listerien verzehrt hat und Symptome zeigt, sollte einen Arzt aufsuchen - Schwangere auch ohne Beschwerden.

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