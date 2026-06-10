Firmennetzwerk für Cannabis-Schmuggel aufgebaut?

Wiesbaden (dpa) - Bei Ermittlungen gegen eine mutmaßliche Drogenbande sind am Dienstag 15 Objekte in Nordrhein-Westfalen, Hessen und Bulgarien durchsucht worden. Dabei wurde ein Beschuldigter festgenommen, wie das Bundeskriminalamt in Wiesbaden mitteilte. Er soll einem Ermittlungsrichter in Dinslaken vorgeführt werden.

Zudem seien eine scharfe Schusswaffe, 20.000 Euro Bargeld und Betäubungsmittel sichergestellt worden. Den insgesamt elf Beschuldigten verschiedener Nationalitäten im Alter zwischen 26 und 63 Jahren wird vorgeworfen, mit Cannabis gehandelt zu haben. Sie sollen dazu ein Firmennetzwerk aufgebaut haben, «um darüber erhebliche Mengen an Rauschgift aus Südamerika und Thailand auf dem See- und Luftweg illegal nach Deutschland einzuführen», hieß es.

Ähnlicher Vorgehensweise bei weiterer Gruppe

Zudem werde das Netzwerk verdächtigt, mehrere Millionen Euro bislang ungeklärter Herkunft ins Ausland transferiert zu haben, so das Bundeskriminalamt. Kriminelle Gruppierungen reagierten fortlaufend auf polizeiliche Maßnahmen. «Dabei missbrauchen sie legale Strukturen und passen Einfuhrwege und Transportmodi an, um sich dem Zugriff nationaler Behörden zu entziehen.»

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal! Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert. Zum Kanal Impressum