Fischer-Gruppe drückt bei Investitionen auf die Bremse

Waldachtal (dpa/lsw) - Trotz hoher Energiekosten und bürokratischer Hürden rechnet die für Dübel und Befestigungstechnik bekannte Unternehmensgruppe Fischer im laufenden Jahr mit einem Umsatzwachstum. 2024 schloss sie laut Mitteilung mit einem Plus von einem Prozent auf 1,11 Milliarden Euro ab. Vor allem in Indien, im Mittleren Osten sowie in Südamerika sei das Wachstum solide gewesen. Dagegen bleibe die konjunkturelle Lage in Europa schwierig.