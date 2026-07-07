Flächenbrand - Bundesstraße 45 gesperrt
Autofahrer im Rhein-Neckar-Kreis müssen möglicherweise Umwege einplanen. Ein Feld brennt, Rauch steigt auf, es gibt eine Sperrung.
Meckesheim (dpa/lsw) - Wegen eines Flächenbrandes ist die Bundesstraße 45 zwischen Meckesheim und Mauer im Rhein-Neckar-Kreis gesperrt worden. Die Feuerwehr sei im Einsatz, teilte die Polizei mit. Es habe sich starker Rauch gebildet, der die Sicht auf der Fahrbahn beeinträchtige. Der Brand ist auf einem Feld ausgebrochen. Details zur Ursache teilte die Polizei zunächst nicht mit.