Tierischer Feuerwehreinsatz

Fledermaus verirrt sich in Notaufnahme - Feuerwehr hilft

Ein tierischer Patient sorgt in einem Krankenhaus in Überlingen für Aufsehen - gleich drei Feuerwehrleute rücken an, um das Tier zu retten.

In Überlingen hat die Feuerwehr eine Fledermaus gerettet, die sich offensichtlich in der Notaufnahme des örtlichen Krankenhauses verirrt hatte. Foto: ---/Freiwillige Feuerwehr Überlingen/dpa
In Überlingen hat die Feuerwehr eine Fledermaus gerettet, die sich offensichtlich in der Notaufnahme des örtlichen Krankenhauses verirrt hatte.

Überlingen (dpa/lsw) - Eine Fledermaus hat in Überlingen (Bodenseekreis) für einen ungewöhnlichen Feuerwehreinsatz gesorgt: Das Tier hatte sich am Freitag ausgerechnet in die Notaufnahme des örtlichen Krankenhauses verirrt, wie die Feuerwehr mitteilte. 

Die Einsatzkräfte bekamen die Fledermaus nach kurzer Zeit zu fassen. Sie war augenscheinlich unverletzt und wurde in einem nahen Waldstück freigelassen. 

Für die Rettungsaktion rückte die Freiwillige Feuerwehr mit drei Kräften und einem kleinen Einsatzfahrzeug an. Dem verirrten Gast ging es zuletzt gut.

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