Bundesliga

Flexibilität erwünscht: Eintracht-Coach auf neuen Wegen

Albert Riera setzt bei Eintracht Frankfurt auf flexible Spieler. So soll der Gegner überrascht werden. Das gilt auch für die Partie gegen Freiburg.

Albert Riera und die Eintracht wollen gegen Freiburg gewinnen (Archivbild). Foto: Harry Langer/dpa
Albert Riera und die Eintracht wollen gegen Freiburg gewinnen (Archivbild).

Frankfurt/Main (dpa) - Albert Riera will mit Eintracht Frankfurt eine neue Ära prägen und die Fans auf diesem Weg mitnehmen. «Wir starten eine neue Liebe zusammen. Wir wollen etwas Schönes gemeinsam mit den Fans kreieren. Ich möchte, dass alle stolz sind», sagte der Eintracht-Coach vor der Bundesliga-Partie gegen den SC Freiburg am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN). 

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Dabei machte er deutlich, dass ihm Siege und Punkte schon wichtig seien. Aber auch auf die Art und Weise legt er großen Wert. «Am Ende ist es der Weg, wie wir das machen, worauf jeder in und um den Verein stolz sein soll. So können sich die Leute mit uns identifizieren», betonte der 43-Jährige. 

Gegen den Tabellennachbarn aus dem Breisgau hat er personell wieder mehr Möglichkeiten. Kapitän Robin Koch ist gesund und in der Abwehrkette gesetzt. Ob Jonathan Burkardt nach seinem starken Comeback in München dieses Mal von Beginn an auflaufen wird, ließ Riera offen - genauso wie sein taktisches System.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Eintracht bei Riera-Debüt: Auch der «Boss» bleibt ohne Sieg
Fußball-Bundesliga

Eintracht bei Riera-Debüt: Auch der «Boss» bleibt ohne Sieg

Der erste Sieg im neuen Jahr gelingt Eintracht Frankfurt auch mit dem neuen Trainer nicht. Zumindest sind beim 1:1 bei Union Berlin kleine Fortschritte zu erkennen.

07.02.2026

Rosarot statt düster: Neu-Coach Riera startet in Frankfurt
Fußball-Bundesliga

Rosarot statt düster: Neu-Coach Riera startet in Frankfurt

Albert Riera hat als neuer Trainer von Eintracht Frankfurt die Arbeit aufgenommen. Der 43-Jährige spricht von «goldenen Regeln» und einer «magischen Frage». Eine Neuordnung gibt's auf Kapitänsebene.

03.02.2026

Eintracht Frankfurt holt Spanier Riera als neuen Trainer
Fußball-Bundesliga

Eintracht Frankfurt holt Spanier Riera als neuen Trainer

Die Suche nach einem Nachfolger von Dino Toppmöller hat in Frankfurt ein wenig gedauert. Jetzt steht der neue Chefcoach fest.

30.01.2026

Fußball-Bundesliga

Perfekt: Spanier Riera neuer Trainer von Eintracht Frankfurt

30.01.2026

Berichte: Spanier Riera offenbar Top-Kandidat in Frankfurt
Champions League

Berichte: Spanier Riera offenbar Top-Kandidat in Frankfurt

Eintracht Frankfurt sucht einen Nachfolger für den freigestellten Coach Dino Toppmöller. Ein kaum bekannter Spanier soll nun der heißeste Kandidat sein.

27.01.2026