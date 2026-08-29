Verfolgungsfahrt bis Hessen

Flucht nach Einbruch: Polizei nimmt Verdächtigen fest

Von Unterfranken bis nach Frankfurt: Zwei Einbrecher fahren mit Spielkarten im Wert von mehr als 10.000 Euro vor der Polizei davon – doch nur einer wird geschnappt.

Nach der Verfolgungsfahrt über mehrere Autobahnen klickten für einen der Verdächtigen die Handschellen. (Symbolbild) Foto: Soeren Stache/dpa
Nach der Verfolgungsfahrt über mehrere Autobahnen klickten für einen der Verdächtigen die Handschellen. (Symbolbild)

Karlstein/Frankfurt am Main (dpa) - Nach einem Einbruch in ein Spielwarengeschäft im unterfränkischen Karlstein (Landkreis Aschaffenburg) ist ein mutmaßlicher Verdächtiger in Frankfurt am Main vorläufig festgenommen worden. Wie die Polizei mitteilte, hatte sich der Mann zuvor eine Verfolgungsfahrt mit der Polizei über die bayerisch-hessische Landesgrenze geliefert.

Demnach löste in der Nacht der Alarm in dem Spielwarengeschäft aus. Auf den Aufnahmen der Videoüberwachung waren zwei mutmaßliche Täter zu sehen, die mit Spielkarten samt Vitrinen im Wert von mehreren zehntausend Euro in einem Auto flüchteten.

Flucht über mehrere Autobahnen

Wenig später konnte eine Polizeistreife den Wagen der beiden Männer ausfindig machen und kontrollieren. Der Fahrer beschleunigte jedoch und flüchtete. Dabei streifte er den Polizeiwagen und beschädigte ihn leicht. Die Flucht führte über die Autobahn 3 in Richtung Frankfurt am Main und anschließend über die Autobahn 661. Am Autobahnkreuz Bad Homburg wechselte der Wagen auf die Autobahn 5 in entgegengesetzter Richtung. Zwischenzeitlich geriet das Fahrzeug außer Sicht, so die Polizei. Bei der Fahndung kam auch ein Polizeihubschrauber zum Einsatz.

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Schließlich sei das Fluchtauto in Frankfurt am Main verunfallt, hieß es. Die Polizei umstellte den Wagen und nahm einen der beiden Tatverdächtigen, einen 33-Jährigen aus Nordrhein-Westfalen, vorläufig fest. Nach bisherigen Erkenntnissen soll der zweite Tatverdächtige im Verlauf der Flucht den Wagen verlassen haben, da er sich bei der Festnahme nicht mehr im Auto befand. Nach ihm wird weiterhin gesucht. Die Polizei sucht nach Zeugen.

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