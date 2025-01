Flucht vor Polizei endet mit Unfall - drei Leichtverletzte

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Auf der Flucht vor einer Polizeikontrolle ist ein Auto in Frankfurt am Main frontal mit einem anderen Wagen zusammengestoßen. Drei Menschen wurden bei dem Unfall in der Nacht zum Sonntag leicht verletzt, wie die Polizei mitteilte: der 26-jährige flüchtende Fahrer, sein 28 Jahre alter Beifahrer und der 50-jährige Fahrer des anderen Autos. Letzteren musste die Feuerwehr demnach aus seinem Auto befreien. An beiden Wagen entstand ein Totalschaden.