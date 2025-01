Kassel (dpa/lhe) - Eine 85-jährige Frau ist in einem Supermarkt in Kassel von zwei flüchtenden Ladendieben zu Boden gestoßen und dabei schwer verletzt worden. Die Seniorin, die an der Kasse anstand, erlitt einen Oberschenkelhalsbruch und wurde ins Krankenhaus gebracht, wie die Polizei mitteilte.