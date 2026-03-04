Flughafen Frankfurt saniert wichtigste Start- und Landebahn

Frankfurt/Main (dpa) - Am Frankfurter Flughafen wird die wichtigste Start- und Landebahn gut zwei Wochen lang saniert. Weil man die Arbeiten in eine verkehrsarme Zeit gelegt habe, seien keine spürbaren Auswirkungen für die Passagiere zu befürchten, erklärt ein Sprecher des Betreibers Fraport. Die übrigen drei Bahnen des größten deutschen Flughafens stehen während der Bauzeit voll zur Verfügung.

Das Unternehmen will die Arbeiten an der sogenannten Center-Bahn am Sonntag, dem 8. März, nach Betriebsende um 23.00 Uhr beginnen und in der Nacht zum 24. März (Dienstag) abschließen. Bis dahin muss eine Fläche von rund 76.000 Quadratmetern - das sind rund zehn Fußballfelder - neu asphaltiert werden. Die alte Decke soll direkt vor Ort geschreddert werden. Bis zu 50 Prozent des Materials würden gleich wieder verwendet. Zudem sollen 450 energiesparende LED-Leuchten eingebaut werden.

Foto: Boris Roessler/dpa Es wird nicht die gesamte Bahn saniert, sondern nur 2.500 von insgesamt 4.000 Metern. (Symbolbild)