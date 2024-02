Flughafenbetreiber Fraport wird 100 Jahre alt

Frankfurt/Main (dpa) - Der Frankfurter Flughafenbetreiber Fraport AG feiert in diesem Jahr sein 100-jähriges Bestehen. Mit einer Veranstaltungsreihe und Website «100 Jahre wie im Flug», Publikumsveranstaltungen im Sommer sowie Fachkongressen will der MDax-Konzern die Unternehmensgeschichte und die Faszination Flughafen den Menschen näherbringen.

Zum Auftakt der Feierreihe hat Schulte an diesem Donnerstag (15. Februar) unter anderem Ex-Ministerpräsident Roland Koch und die frühere Frankfurter Oberbürgermeisterin Petra Roth (beide CDU) zum Talk eingeladen. Das Land Hessen und die Stadt Frankfurt sind die Haupteigentümer der Fraport AG.

Die Fraport-Vorgängergesellschaft «Südwestdeutsche Luftverkehrs-AG» war am 2. Juli 1924 von der Stadt unter Beteiligung von Frankfurter Kaufleuten und Unternehmen gegründet worden. Noch vom stadtnahen Rebstockgelände starteten die ersten eigenen Maschinen sowie die des Miteigentümers und Flugzeugherstellers Junkers. An den heutigen Standort wurde der Flughafen erst in der NS-Zeit verlegt und nach dem Weltkrieg von der US-Armee wieder aufgebaut.