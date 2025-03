Flughafenkonzern Fraport erwartet höchstens leichte Zuwächse

Frankfurt/Main (dpa) - Vom größten deutschen Flughafen in Frankfurt werden auch in diesem Jahr weniger Fluggäste reisen als vor der Corona-Pandemie. Die Zahl der Passagiere dürfte an Deutschlands größtem Luftfahrt-Drehkreuz von zuletzt 61,6 Millionen auf bis zu 64 Millionen steigen, teilte der Flughafenbetreiber Fraport am Dienstag in Frankfurt mit. Das Rekordniveau von mehr als 70 Millionen Fluggästen aus der Zeit vor der Corona-Pandemie bleibt somit erneut weit entfernt.