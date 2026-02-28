Kriminalität

Flugschüler mit Laser geblendet

Bei einem Übungsflug sehen Flugschüler und Lehrer für einen kurzen Moment nichts mehr. Sie wurden in rund 1.000 Metern Höhe geblendet. Nun ermittelt die Polizei.

Die Polizei ermittelt zu den Hintergründen der Tat. (Symbolbild) Foto: Boris Roessler/dpa
Die Polizei ermittelt zu den Hintergründen der Tat. (Symbolbild)

Neukirch (dpa/lsw) - Ein Flugschüler und sein Lehrer sind bei einem Übungsflug über Neukirch (Bodenseekreis) von einem Laser geblendet worden. Als sie die Beleuchtung ihres Sportflugzeugs am Freitag ausschalteten und die Maschine vom Boden aus nicht mehr zu sehen war, hörte der Unbekannte auf, wie die Polizei mitteilte. Zu diesem Zeitpunkt befand sich das Flugzeug laut Polizei etwa 1.000 Meter über dem Boden.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Die beiden landeten anschließend sicher am Bodensee-Airport in Friedrichshafen, von wo sie zuvor auch gestartet waren. Laut Polizei dauerte die Blendung nur «sehr kurz», sodass nach derzeitigen Erkenntnissen nicht mit gesundheitlichen Schäden bei Flugschüler oder Lehrer zu rechnen ist. Auch eine ernsthafte Gefahr für den Luftverkehr habe nicht bestanden, hieß es.

Die Polizei weist dennoch darauf hin, dass das Blenden von Flugzeugen eine ernsthafte Straftat ist. Ermittelt wird nun wegen des gefährlichen Eingriffs in den Luftverkehr.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Autofahrerin mit Laserpointer geblendet
Verkehr

Autofahrerin mit Laserpointer geblendet

Ein Jugendlicher ist auf dem Beifahrersitz in einem Auto unterwegs. Mit einem Laser soll er andere Verkehrsteilnehmer geblendet haben – es ist nicht das Einzige, was die Polizei bei ihm findet.

14.01.2026

Triebfahrzeugführer mit Laserpointer geblendet
Eingriff in den Bahnverkehr

Triebfahrzeugführer mit Laserpointer geblendet

Nach zwei Laserpointer-Angriffen auf Triebfahrzeugführer ermittelt die Bundespolizei wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr. Wer kann Hinweise geben?

01.10.2025

Lokführer mit Laserpointer geblendet - vier Männer gesucht
Bahnverkehr

Lokführer mit Laserpointer geblendet - vier Männer gesucht

Am Bahnhof Ludwigsburg blendeten Unbekannte einen Lokführer mit einem Laserpointer. Nach dem gefährlichen Zwischenfall sucht die Polizei jetzt vier Jugendliche.

08.09.2025

Bei Flugstunde: Kleinflugzeug auf Acker notgelandet
Notlandung

Bei Flugstunde: Kleinflugzeug auf Acker notgelandet

Kurz nach dem Start hören ein Flugschüler und sein Lehrer, dass der Motor ihres Kleinflugzeugs mehrere Fehlzündungen hat. Dann verlieren sie an Höhe.

18.08.2025

Piloten mit Laserpointer geblendet - Kind verantwortlich?
Gefährliches Spiel

Piloten mit Laserpointer geblendet - Kind verantwortlich?

Ein Junge spielt offenbar auf dem Balkon mit einem Laserpointer. Er gefährdet damit unter anderem den Luftverkehr über dem Flughafen Egelsbach.

29.11.2024