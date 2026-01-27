Flugverkehr

Flugverkehr in Stuttgart verläuft wieder nach Plan

Am Sonntagabend musste am Flughafen Stuttgart noch der Schnee geräumt werden. Montags gab es dann leichte Verspätungen. Einen Tag später läuft alles wieder nach Plan.

Ein Flugzeug wird am Flughafen Stuttgart vor dem Start enteist. (Archivbild) Foto: Marijan Murat/dpa
Ein Flugzeug wird am Flughafen Stuttgart vor dem Start enteist. (Archivbild)

Stuttgart (dpa/lsw) - Der Flugverkehr am Flughafen Stuttgart läuft wieder nach Plan. Nachdem es am Montag zu einzelnen Verspätungen gekommen war, ist am nächsten Tag alles geregelt angelaufen, sagte eine Sprecherin des Flughafens. Am Sonntagabend wurde die Landebahn zweimal kurz gesperrt, um den Schnee zu räumen. Das habe den Betrieb allerdings nicht verzögert. Auch die Verspätungen am Montagmorgen mit 10 bis 15 Minuten hielten sich in Grenzen.

