Flugverkehr in Stuttgart verläuft wieder nach Plan

Stuttgart (dpa/lsw) - Der Flugverkehr am Flughafen Stuttgart läuft wieder nach Plan. Nachdem es am Montag zu einzelnen Verspätungen gekommen war, ist am nächsten Tag alles geregelt angelaufen, sagte eine Sprecherin des Flughafens. Am Sonntagabend wurde die Landebahn zweimal kurz gesperrt, um den Schnee zu räumen. Das habe den Betrieb allerdings nicht verzögert. Auch die Verspätungen am Montagmorgen mit 10 bis 15 Minuten hielten sich in Grenzen.