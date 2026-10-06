Unglück mit zwei Toten

Flugzeugabsturz: Identifizierung dauert an

Ein Kleinflugzeug stürzt bei Gundelsheim im Weinberg ab. Zwei Menschen sterben. Warum es für ihre Identifizierung Tage braucht.

Das Flugzeug zerschellte in den Weinbergen. Foto: Marius Bulling/onw-images/dpa
Das Flugzeug zerschellte in den Weinbergen.

Gundelsheim (dpa) - Nach dem Absturz eines Ultraleichtflugzeugs in einem Weinberg im Kreis Heilbronn dauert die Identifizierung der Opfer an. Die Polizei rechnet nach Angaben eines Sprechers frühestens in der kommenden Woche mit einem Ergebnis. Es würden DNA-Proben und Zahn-Schemata abgeglichen.

Ursachensuche braucht Wochen

Das Flugzeug war am Sonntag am thüringischen Verkehrslandeplatz Arnstadt-Alkersleben (Ilm-Kreis) losgeflogen und hatte am Sonntagmittag am Flughafen Gundelsheim eine baldige Landung angekündigt. Aus unbekannten Gründen hatte die Maschine aber durchgestartet, einen Zaun gestreift und war gegen einen Baum gestoßen. Im Weinberg stürzte das Flugzeug ab und brannte aus. Beide Insassen starben. Nach dpa-Informationen handelt es sich bei den beiden Verunglückten um einen Mann und seinen Sohn aus Thüringen. Die Polizei konnte dies zunächst nicht bestätigen. Die Suche nach der Absturzursache wird wohl Wochen dauern, so die Polizei.

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