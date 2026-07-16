Flugzeugabsturz in Hessen: Ein Mensch stirbt

Frankenberg (dpa/lhe) - Beim Absturz eines Kleinflugzeugs im Norden Hessens ist ein Mensch ums Leben gekommen. Nach ersten Erkenntnissen handele es sich vermutlich um einen Mann, sagte ein Polizeisprecher. Zum Alter und zur Identität könnten noch keine weiteren Angaben gemacht werden. Der Tote sei noch in der Maschine und müsse geborgen werden. Weitere Passagiere seien vermutlich nicht an Bord der Maschine gewesen.