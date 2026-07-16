Flugzeugabsturz in Hessen: Ein Mensch stirbt
Ein Kleinflugzeug verunglückt im Norden Hessens. Für einen Insassen kommt jede Hilfe zu spät. Was bislang bekannt ist.
Frankenberg (dpa/lhe) - Beim Absturz eines Kleinflugzeugs im Norden Hessens ist ein Mensch ums Leben gekommen. Nach ersten Erkenntnissen handele es sich vermutlich um einen Mann, sagte ein Polizeisprecher. Zum Alter und zur Identität könnten noch keine weiteren Angaben gemacht werden. Der Tote sei noch in der Maschine und müsse geborgen werden. Weitere Passagiere seien vermutlich nicht an Bord der Maschine gewesen.
Zu dem Unglück sei es am Nachmittag in der Nähe des Flugplatzes Mengeringhausen im Landkreis Waldeck-Frankenberg gekommen, teilte die Polizei am Abend mit. «Das Flugzeug ist an der Absturzstelle in Brand geraten, und eine Person ist bei dem Absturz verstorben.»
Unklar war, weshalb das Flugzeug abstürzte. Die Bundesstelle für Flugunfalluntersuchungen und die Kriminalpolizei ermittelten dazu.