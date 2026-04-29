Trümmer geborgen

Flugzeugabsturz in Speyer - Pilot war alleine an Bord

Nach dem Absturz eines Ultraleichtflugzeugs in Speyer steht fest: Der Pilot war allein an Bord. Ermittler suchen nach der Ursache für das Unglück.

Hinweise auf einen zweiten Flugzeuginsassen bestätigten sich nicht. (Symbolbild) Foto: Bernd Weißbrod/dpa
Hinweise auf einen zweiten Flugzeuginsassen bestätigten sich nicht. (Symbolbild)

Speyer (dpa/lrs) - Der beim Absturz eines Ultraleichtflugzeugs in Speyer ums Leben gekommene Pilot war nach Angaben der Ermittler alleine an Bord der Maschine. Nach dem Unfall war zwischenzeitlich befürchtet worden, dass es einen weiteren Flugzeuginsassen gegeben hatte. Es handele sich bei dem Toten nach bisherigen Erkenntnissen um einen 68-Jährigen aus dem Landkreis Karlsruhe, teilten die Staatsanwaltschaft Frankenthal und das Polizeipräsidium Rheinpfalz mit. 

Der Pilot habe Platzrunden am Flughafen Speyer absolviert, bei der dritten Runde sei das Flugzeug am Dienstagvormittag aus bislang ungeklärter Ursache abgestürzt. Die Feuerwehr löschte einen Brand schnell. Die Kriminalpolizei Ludwigshafen und die Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung ermitteln, das Wrack und Trümmerteile wurden dazu sichergestellt.

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