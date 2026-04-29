Flugzeugabsturz in Speyer - Pilot war alleine an Bord

Speyer (dpa/lrs) - Der beim Absturz eines Ultraleichtflugzeugs in Speyer ums Leben gekommene Pilot war nach Angaben der Ermittler alleine an Bord der Maschine. Nach dem Unfall war zwischenzeitlich befürchtet worden, dass es einen weiteren Flugzeuginsassen gegeben hatte. Es handele sich bei dem Toten nach bisherigen Erkenntnissen um einen 68-Jährigen aus dem Landkreis Karlsruhe, teilten die Staatsanwaltschaft Frankenthal und das Polizeipräsidium Rheinpfalz mit.