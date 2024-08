Flusskreuzfahrtschiff kollidiert mit Feuerwassertonne

Mühlheim am Main (dpa/lhe) - Bei einem Schiffsunfall auf dem Main ist es im Landkreis Offenbach zu einem Sachschaden und Schreckmoment gekommen. Wie die Polizei mitteilte, kollidierte am späten Mittwochabend im unteren Vorkanal der Schleuse Mühlheim ein Flusskreuzfahrtschiff mit 195 Personen an Bord mit einer Feuerwassertonne. Verletzt wurde dabei niemand.