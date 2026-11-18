Berlin/Karlsruhe (dpa) - Zum zweiten Mal in Folge geht der Deutsche Zukunftspreis nach Baden-Württemberg: Drei Forscher aus Karlsruhe wurden damit geehrt. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier zeichnete Christian Koos vom Karlsruher Institut für Technologie (KIT), Matthias Lauermann von der Firma Vanguard Automation und Philipp Dietrich von Keystone Photonics am Abend in Berlin aus. Das Team entwickelt eine Technologie, mit der Daten künftig schneller und energieeffizienter übertragen werden können.

Die Forscher setzen dabei auf Licht statt Strom. Ihre Verfahren sollen helfen, optische Mikrochips effizient zu testen und präzise miteinander zu verbinden. Damit wollen sie Engpässe bei der sogenannten integrierten Optik überwinden und die Grundlage für leistungsfähigere Datennetze und KI-Rechenzentren schaffen, wie das Bundespräsidialamt mitteilte.

Systeme müssen wachsenden Datenmengen gerecht werden

Mit der Digitalisierung und KI-Systemen wachsen die Datenmengen und damit die Anforderungen an Rechenzentren und Kommunikationsnetze. Die herkömmliche Übertragung mit elektrischen Signalen verursacht bei steigenden Datenraten zunehmend Energieverbrauch, Wärme und Signalverluste.

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Mithilfe hochauflösenden 3D-Drucks auf der Nanoskala können Chips und Glasfasern automatisiert durch winzige dreidimensionale Lichtleiter verbunden werden. Diese sogenannten photonischen Wirebonds - extrem feine, mikroskopisch kleine Drähte - ersparen die bislang aufwendige Verbindungstechnik und sollen eine Serienfertigung in großer Stückzahl ermöglichen.

Die Technologie soll die wirtschaftliche Fertigung photonischer Systeme für Rechenzentren und Anwendungen etwa in der Künstlichen Intelligenz in großen Stückzahlen ermöglichen.

Preis mit 250.000 Euro dotiert

Der Bundespräsident würdigt jedes Jahr Wissenschaftler und Ingenieure mit dem Preis, «die mit exzellenter Grundlagen- und Spitzenforschung Lösungen für drängende gesellschaftliche Herausforderungen entwickeln, die das Potenzial haben, wirtschaftlich erfolgreich zu sein und neue Wachstumsfelder zu erschließen», teilte das Bundespräsidialamt mit.