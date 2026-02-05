Forschungszentrum zieht Experten aus aller Welt an
Weltweit reisen Forscher nach Darmstadt, um in einer einzigartigen Anlage Rätsel des Universums zu knacken. Was macht den Standort so besonders?
Darmstadt (dpa/lhe) - Die Forscherinnen und Forscher im Darmstädter GSI Helmholtzzentrum für Schwerionenforschung beschäftigen sich mit nichts Geringerem als der Entwicklung des Universums und dem Aufbau der Materie. Die laut Zentrum weltweit einmalige Beschleunigeranlage für Ionen wird von Wissenschaftlern aus zahlreichen Ländern genutzt.
Gut 1.500 Menschen sind bei GSI beschäftigt. Dazu kommen jährlich rund 1.000 Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen aus Universitäten und anderen Forschungslaboren in aller Welt, um die Anlage für Experimente zu nutzen. Auf einer der weltweit größten Forschungsbaustellen entsteht an dem Standort im Stadteil Wixhausen derzeit der neue Teilchenbeschleuniger «Fair» - eine Abkürzung für «Facility for Antiproton and Ion Research» («Anlage zur Forschung mit Antiprotonen und Ionen»). Der neue Beschleuniger soll helfen, Fragen etwa der Raumfahrt und der Medizin zu erforschen.
Gesellschafter des als GmbH organisierten GSI sind der Bund zu 90 Prozent, das Bundesland Hessen zu acht Prozent sowie das Bundesland Rheinland-Pfalz und der Freistaat Thüringen zu je einem Prozent.