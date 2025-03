Frankfurt bei Kosten für WG-Zimmer bundesweit auf Platz zwei

Frankfurt (dpa/lhe) - Frankfurt liegt bei den Kosten für ein WG-Zimmer im bundesweiten Vergleich zu anderen Uni-Städten auf Platz zwei. In der Bankenmetropole müssen Studierende für ein WG-Zimmer kurz vor dem Sommersemester im Mittel 665 Euro zahlen. Teurer ist es nur in München mit 800 Euro, wie aus einer Auswertung des Moses Mendelssohn Instituts (MMI) in Kooperation mit der Vermittlungsplattform wg-gesucht.de hervorgeht, die der dpa vorliegt.