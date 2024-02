Frankfurt freut sich über neue EU-Behörde

Frankfurt/Main/Brüssel (dpa) - Der Frankfurter Oberbürgermeister Mike Josef (SPD) hat die EU-Entscheidung für die Ansiedlung der neuen Anti-Geldwäschebehörde in Frankfurt als «richtig und konsequent» begrüßt. Die Stadt biete kulturell und infrastrukturell «ideale Voraussetzungen» dafür, teilte Josef am Donnerstagabend in Frankfurt mit. Zudem gebe es bereits wesentliche Institutionen der Finanzaufsicht in der Mainmetropole. Daher sei «die Entscheidung auch in der Sache schlüssig».