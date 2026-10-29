Fußball-Bundesliga

Frankfurt gibt Sportdirektor Hardung mehr Verantwortung

Nach dem Aus von Sportvorstand Markus Krösche ordnet Eintracht Frankfurt die sportliche Führung neu. Welche Aufgaben Timmo Hardung nun zusätzlich übernimmt – und welche Rolle Sebastian Rode bekommt.

Frankfurts Sportdirektor Timmo Hardung übernimmt mit sofortiger Wirkung zusätzliche Aufgaben. (Archivbild) Foto: Arne Dedert/dpa
Frankfurts Sportdirektor Timmo Hardung übernimmt mit sofortiger Wirkung zusätzliche Aufgaben. (Archivbild)

Frankfurt (dpa/lhe) - Eintracht Frankfurt hat nach dem Aus von Sportvorstand Markus Krösche die Zuständigkeiten in der sportlichen Führung neu geregelt. Sportdirektor Timmo Hardung übernimmt ab sofort zusätzliche Aufgaben und mehr Verantwortung, wie der Fußball-Bundesligist mitteilte. Der 36-Jährige ist nun auch für das Nachwuchsleistungszentrum und den medizinischen Bereich zuständig, die zuvor an den Sportvorstand berichtet hatten. 

Während die Verantwortung für den Frauenfußball beim Sportvorstand und damit interimistisch bei Axel Hellmann bleibt, soll sich Hardung in enger Abstimmung mit dem Vorstandschef vermehrt auf die «Stärkung der Effizienz in den einzelnen Einheiten des sportlichen Bereichs und die Vorbereitung des Wintertransferfensters konzentrieren», heißt es in einer Mitteilung der SGE.

«Wir wollen in der aktuellen Phase bis zur Aufnahme der Tätigkeit eines neuen Sportvorstands die Verantwortlichkeiten bündeln und die Effizienz der Arbeit in den einzelnen Bereichen erhöhen. Timmo Hardung hat bis auf Weiteres den Auftrag, alle sportlichen Einheiten im Männerfußball zu führen», sagte Hellmann. 

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Eintracht holt Ex-Profi Rode näher ans Team

Parallel bindet die Eintracht Ex-Kapitän Sebastian Rode enger in den Profibereich ein. Der 36-Jährige setzt sein kürzlich begonnenes Trainee-Programm ab dem 1. November im sportlichen Bereich fort und begleitet künftig verstärkt die tägliche Arbeit rund um die Mannschaft. Dabei soll er als zusätzlicher Ansprechpartner für Spieler und Trainerteam sowie Bindeglied zwischen Mannschaft, Trainerteam und sportlicher Organisation dienen. 

Krösche war Mitte Oktober auf eigenen Wunsch nach über fünf Jahren bei der SGE freigestellt worden. Er gilt als Kandidat für den Posten des Sportdirektors beim italienischen Spitzenclub AC Mailand. Als möglicher Nachfolger in Frankfurt wird in den Medien über ein Engagement von Joti Chatzialexiou spekuliert. Derzeit übt er das Amt des Sportvorstands beim Zweitligisten 1. FC Nürnberg aus.

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