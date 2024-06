Frankfurt im englisch-dänischen Fußballfieber

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Frankfurt in Weiß und Rot: Die englischen und dänischen Fußballfans haben in der Mainmetropole für überschwängliche EM-Stimmung gesorgt. Vor dem Gruppenduell der beiden Mannschaften am Donnerstagabend (18.00 Uhr/ZDF und MagentaTV) verwandelten die Anhänger Frankfurt in eine Party-Zone.