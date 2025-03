Frankfurt ohne Trapp im Achtelfinale gegen Ajax

Frankfurt/Main (dpa) - Eintracht Frankfurt muss im Rückspiel um den Einzug ins Viertelfinale in der Europa League kurzfristig auf seinen Torhüter Kevin Trapp verzichten. Wie der Verein wenige Stunden vor dem Duell mit Ajax Amsterdam am Donnerstag (18.45 Uhr/RTL) mitteilte, zog sich der 34-Jährige eine schmerzhafte Blessur am Schienbein zu.