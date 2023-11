Frankfurt schließt sich weltweiter Anti-Aids-Initiative an

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Um HIV-Neuinfektionen zu verhindern, hat sich die Stadt Frankfurt der Initiative «Fast-Track Cities» angeschlossen. Dem globalen Verbund gehören weltweit rund 300 Städte und Kommunen an. Oberbürgermeister Mike Josef (SPD) vollzog am Dienstag den Beitritt, indem er die sogenannte Pariser Erklärung unterzeichnete. An diesem Freitag (1. Dezember) ist Welt-Aids-Tag. In Frankfurt wurden 2023 bis einschließlich Oktober 36 Neuinfektionen gemeldet, wie die Stadt berichtete.