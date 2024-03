Frankfurt siegt in Überzahl gegen Hoffenheim

Frankfurt/Main (dpa) - Eintracht Frankfurt hat den Vorsprung auf Platz sieben in der Fußball-Bundesliga weiter ausgebaut. Der Tabellensechste siegte gegen den direkten Verfolger TSG 1899 Hoffenheim am Sonntag 3:1 (1:1) und liegt nun sieben Punkte vor den Nordbadenern. Robin Koch (32. Minute), Eric Junior Dina Ebimbe (50.) und Mario Götze (64.) schossen vor 57.000 Zuschauern die Eintracht-Tore. Hoffenheim war durch John Anthony Brooks (6.) in Führung gegangen, der Abwehrspieler sah kurz darauf die Rote Karte (22./Notbremse). In der 78. Minute wurde auch Innenverteidiger-Kollege Ozan Kabak nach wiederholtem Foulspiel des Feldes verwiesen.