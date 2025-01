Frankfurt trifft mit Marmoush auf Krisen-BVB

Frankfurt (dpa/lhe) - Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt will zum Rückrundenauftakt mit Wechsel-Kandidat Omar Marmoush den dritten Sieg in Folge holen. Die Hessen empfangen am Freitagabend (20.30 Uhr/DAZN) zu Hause die kriselnde Borussia aus Dortmund. Trainer Dino Toppmöller kündigte an, dass der von Manchester City umworbene Marmoush weiter im Kader eingeplant ist.