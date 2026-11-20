Frankfurt verschenkt Weihnachtsmarkt-Gutscheine an Kinder
Ein Antrag ist nicht nötig: Die Stadt verschickt Gutscheine für den Weihnachtsmarkt an Familien mit geringem Einkommen.
Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Rund 13.500 Kinder aus Familien mit geringem Einkommen können sich dieses Jahr wieder über Gutscheine für den Frankfurter Weihnachtsmarkt freuen. Damit könnten sie für bis zu 20 Euro etwa Karussell fahren oder auf dem Kinder-Weihnachtsmarkt Essen und Getränke kaufen sowie basteln, teilte das Sozialdezernat mit.
Berechtigt sind Kinder mit Frankfurt-Pass im Alter zwischen drei und zwölf Jahren. Die Gutscheine werden rechtzeitig zur Eröffnung des Weihnachtsmarkts am 23. November mit der Post verschickt. Ein Antrag muss hierfür nicht gestellt werden. Anspruch auf den Frankfurt-Pass haben Einwohner, die Wohngeld oder Kinderzuschlag beziehen.