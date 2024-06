Frankfurt weitet zur EM Nahverkehr aus

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Zur Fußball-Europameisterschaft verstärkt die Stadt Frankfurt das Nahverkehrsangebot. Das erste von fünf Spielen in der Stadt findet am 17. Juni statt, am kommenden Mittwoch wird die Fanzone am Mainufer eröffnet. Damit die Fans gut zum Public Viewing und ins Stadion kommen, gibt es mehr Busse, Straßenbahnen, U- und S-Bahnlinien, wie das Verkehrsdezernat am Donnerstag ankündigte.