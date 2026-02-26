Streit um Miniroller

Frankfurt will E-Scooter mit neuen Regeln kontrollieren

Auch Kassel und Darmstadt reagieren auf Probleme mit falsch geparkten Rollern im öffentlichen Raum.

Die E-Scooter sorgen immer wieder für Ärger - unter anderem, weil sie nicht ordnungsgemäß abgestellt werden (Archivbild). Foto: Arne Dedert/dpa
Die E-Scooter sorgen immer wieder für Ärger - unter anderem, weil sie nicht ordnungsgemäß abgestellt werden (Archivbild).

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Sie stehen kreuz und quer oder werden trotz Verbots auf dem Bürgersteig genutzt: E-Scooter sorgen immer wieder für Ärger. Die Stadt Frankfurt will für die Anbieter der Miniroller mit E-Antrieb nun ein neues Auswahlverfahren etablieren. Dies soll für mehr Ordnung und Steuerung sorgen. Einzelheiten dazu werden heute bei einer Pressekonferenz vorgestellt (11 Uhr).

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Schon länger erteilt Frankfurt den Anbietern die Erlaubnis unter Auflagen. Das zusätzliche Auswahlverfahren soll das System weiter ordnen, teilte die Stadt vorab mit. Ziel sei, die ordnungsgemäße und verträgliche Straßennutzung durch Leihsysteme für E-Scooter weiter zu verbessern.

Neuregelung gegen wildes Parken in Kassel

Gegen wildes Parken von Scootern geht auch Kassel vor. Ab April dürfen E-Scooter nur auf markierten Flächen oder an Radbügeln zur Vermietung angeboten und nach dem Nutzungsvorgang zurückgenommen werden, wie ein Sprecher mitteilt. 

Werden Fahrzeuge so abgestellt, dass sie andere Verkehrsteilnehmer gefährden oder behindern, können künftig Vertragsstrafen verhängt werden. Anbieter müssen einen Sondernutzungsvertrag mit der Stadt schließen, um zugelassen zu werden.

Darmstadt hinterfragt Nutzen der Scooter 

Die Stadt Darmstadt prüft ein solches Verfahren, wie ein Stadtsprecher mitteilt. «Dabei werden sowohl rechtliche als auch praktische Auswirkungen betrachtet, insbesondere vor dem Hintergrund der kritisch bewerteten aktuellen Entwicklung und der Frage, welchen Beitrag E-Scooter tatsächlich zur nachhaltigen Mobilität leisten», fügt er hinzu.

Zwar wolle man nachhaltige Mobilität unterstützen. Der missbräuchliche Umgang mit E-Scootern – besonders das behindernde Abstellen im öffentlichen Raum – habe in den vergangenen Jahren aber ein besorgniserregendes Ausmaß angenommen.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
So will Hessen E-Scooter sicherer machen
Verkehr

So will Hessen E-Scooter sicherer machen

Drei «E» für eine verstärkte Kontrolle: Die Polizei will den steigenden Unfallzahlen etwas entgegensetzen.

22.07.2025

Auto fährt E-Scooter in Frankfurt an: Zwillinge sterben
Verkehr

Auto fährt E-Scooter in Frankfurt an: Zwillinge sterben

Ein Auto rammt in der Nacht in Frankfurt zwei E-Scooter. Zwillingsbrüder sterben, ein Mann wird schwer verletzt. Der Autofahrer flieht nach Polizei-Angaben zunächst.

06.07.2025

Verkehr

Polizeigewerkschaft will strengere Regeln für E-Scooter

Sie sind zu schnell, verursachen Unfälle und stehen im Weg herum: Elektrisch betriebene Leihroller werden in Paris bald verboten - und auch in Deutschland regt sich schon länger Protest.

04.04.2023

Frankreich

Pariser stimmen für Verbot von E-Scooter-Verleih

In vielen Großstädten regen Menschen sich über E-Scooter auf, die den Verkehr gefährden oder auf Bürgersteigen herumliegen. Paris will den Verleih der Roller nun bald verbieten.

03.04.2023

Verkehr

Pariser stimmen über Zukunft der E-Scooter ab

«Trottinettes» nennen die Franzosen die E-Scooter, von denen in Paris 15.000 Exemplare auf den Straßen unterwegs sind. Bei Touristen sind sie beliebt, aber es gibt Unfälle und Chaos auf Bürgersteigen.

02.04.2023