Frankfurt winkt Viertelfinale in der Europa League

Frankfurt/Main (dpa) - Eintracht Frankfurt will die gute Ausgangsposition nutzen und sich für das Viertelfinale in der Europa League qualifizieren. Nach dem 2:1 im Hinspiel genügt dem Fußball-Bundesligisten in der Zweitauflage des Duells mit Ajax Amsterdam am Donnerstag (18.45 Uhr/RTL) vor heimischer Kulisse bereits ein Unentschieden zum Weiterkommen.