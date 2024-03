Frankfurt zieht deutlich mehr Touristen an

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Die Stadt Frankfurt hat im vergangenen Jahr ein Viertel mehr Übernachtungsgäste angezogen als im Jahr zuvor. Die Zahl stieg um 25,8 Prozent auf rund 5,97 Millionen, wie die Stadt am Freitag mitteilte. Bei den Übernachtungen wurde ein Plus von 20,3 Prozent auf rund 10,35 Millionen erreicht. Es handele sich um das zweitstärkste bislang erzielte Ergebnis. «Die Tourismusbranche in unserer Stadt hat sich nach der Pandemie deutlich erholt», erklärte Oberbürgermeister Mike Josef (SPD). Die Stadt erwartet, im Jahr 2024 das Vor-Corona-Niveau übertreffen zu können.