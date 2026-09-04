Stadtteilfest

Frankfurter Bahnhofsviertel lädt Besucher zum Entdecken ein

Das Bahnhofsviertel zeigt beim «Open Viertel» am Samstag seine Vielfalt: Sechs Bühnen, offene Türen und Informationen zu sozialen Angeboten stehen auf dem Programm.

Viel Musik steht auch diesmal wieder auf dem Programm des Stadtteilfests. (Archivbild) Foto: Andreas Arnold/dpa
Viel Musik steht auch diesmal wieder auf dem Programm des Stadtteilfests. (Archivbild)

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Das Frankfurter Bahnhofsviertel von neuen Seiten kennenlernen - das kann man beim diesjährigen «Open Viertel». An diesem Samstag (5. September) öffnen zwischen 15 und 23 Uhr mehr als 50 Restaurants, Bars, Hotels, Geschäfte und Veranstaltungsorte in dem als problematisch geltenden Quartier ihre Türen.

Auf insgesamt sechs Bühnen wartet ein abwechslungsreiches Programm mit elektronischer Musik, Punk, Hip-Hop, Open Air-Partys und einer Modenschau auf die Besucher und Besucherinnen. Wer nicht nur Musik und kulinarische Angebote genießen will, kann sich an Infoständen über soziale Unterstützungsangebote informieren. Bei Führungen kann man außerdem den Stadtteil und seine Facetten besser kennenlernen. Angeboten werden unter anderem zwei Bordellführungen.

Erst Ende Juni hatte die Stadt Frankfurt gemeinsam mit dem Land Hessen ein Sofortprogramm gestartet, um die Probleme des auch von offenem Drogenkonsum und -handel geprägten Bahnhofsviertels zu mindern.

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«Eines der internationalsten und vielfältigsten Viertel» 

Das Ziel der Veranstaltung «Open Viertel» sei es, «eines der internationalsten und vielfältigsten Viertel Deutschlands neu zu entdecken», heißt es von der Stadt Frankfurt. Denn: «Gastronomie, Hotellerie, Handel, Kultur, Nachtleben und soziale Einrichtungen prägen das Viertel ebenso wie seine besondere Architektur und Geschichte.»

Die Stadt veranstaltet das «Open Viertel» gemeinsam mit dem Gewerbeverein Treffpunkt Bahnhofsviertel. Eröffnet wird die Veranstaltung um 16 Uhr auf dem Wiesenhüttenplatz.

Der Eintritt ist nach Angaben der Stadt grundsätzlich frei, für einzelne Veranstaltungen muss man sich jedoch vorab bei den Veranstaltern online anmelden oder ein Ticket erwerben. 

Über das Programm und die teilnehmenden Veranstaltungsorte können sich die Besucher auf der Webseite des Gewerbevereins Treffpunkt Bahnhofsviertel unter «Open Viertel» informieren.

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